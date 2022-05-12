Гонконг впервые за три года продал доллары США для поддержки курса своей валюты

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Гонконг в среду-четверг потратил $722 млн из золотовалютного резерва на поддержку курса гонконгского доллара к доллару США. Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) осуществило такую валютную интервенцию впервые за три года на фоне укрепления американского доллара.

Как говорится в сообщении HKMA, регулятор дважды продал доллары США в ходе торгов в Нью-Йорке и Гонконге для того, чтобы удержать гонконгский доллар ниже верхней границы целевого диапазона привязки к американскому доллару.

В рамках первой интервенции HKMA купил 1,586 млрд долларов, что эквивалентно $202 млн, во время валютных торгов в Нью-Йорке в среду. В рамках второй - продал еще $520 млн, но уже в ходе торгов в Гонконге в четверг.

В соответствии с политикой, действующей с 1983 года, HKMA стремится удерживать курс гонконгского доллара относительно доллара США в диапазоне 7,75-7,85 доллара за $1. Регулятор при этом должен быть постоянно готов к осуществлению валютных интервенций. Эта политика помогла Гонконгу войти в число ведущих финансовых центров мира, пишет газета The Wall Street Journal.

Однако некоторые инвесторы и аналитики в последние годы ставят под сомнения устойчивость монетарной системы Гонконга на фоне усиления влияния Пекина, роста напряженности между США и Китаем и стремления КНР обеспечивать широкомасштабное использование юаня в мире.

И все же регулятор не перестает подчёркивать свою приверженность системе привязки валюты к доллару США, которая носит название Linked Exchange Rate System (LERS). "LERS продолжает хорошо функционировать, пережив множество экономических циклов за почти 40 лет работы. Мы продолжим пристально следить за ситуацией на рынках для поддержки монетарной и финансовой стабильности", - говорится в сообщении НКМА.

В последний раз НКМА был вынужден поддерживать курс гонконгского доллара в марте 2019 года. Однако уже годом позже регулятор начал покупать американские доллары, чтобы сдерживать рост своей валюты на фоне проведения мягкой денежно-кредитной политики ФРС США из-за пандемийного кризиса.

В последнее время ситуация складывается иначе: доллар США активно растет на фоне подъема ставки ФРС, а гонконгская валюта оказалась под ударом из-за новой волны коронавируса в Китае. В то же время события на Украине, вызвавшие всплеск геополитической напряженности в мире, способствовали росту спроса среди инвесторов на валюты, относящиеся к активам "тихой гавани".

Курс гонконгской валюты в четверг составил 7,8501 за $1. Фондовый индекс Hang Seng снизился на 2,2%, с начала года индикатор потерял 17,2%.