В Ереване вновь начались стычки между полицией и оппозиционерами

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Стычки оппозиционных демонстрантов и полиции происходят в одном из "спальных" районов на севере Еревана.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", утром во вторник оппозиция начала четыре шествия из "спальных" районов в центр армянской столицы. Их возглавляют оппозиционные депутаты парламента Армении.

В одном из районов демонстранты заблокировали автомобильное движение, после чего полиция стали задерживать участников акции. Происходят стычки, силам полиции пока не удается открыть дорогу для машин.

В пресс-службе полиции "Интерфаксу" сообщили, что на данный момент задержано 35 человек.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления премьера Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Оппозиция объявила о проведении бессрочных акций протеста с требованием отставки Пашиняна.

Между тем, в начале мая спикер парламента Армении, член правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян заявил, что в стране нет внутриполитического кризиса.