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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

В Ереване на акциях протеста задержали 61 человека

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Полиция Армении во вторник задержала более шестидесяти демонстрантов, перекрывающих улицы в рамках объявленных оппозицией акций гражданского неповиновения с целью отстранения от власти премьера республики Никола Пашиняна.

"Задержан 61 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", утром оппозиция начала четыре шествия из "спальных" районов в центр армянской столицы. Их возглавляют оппозиционные депутаты парламента Армении. Время от времени между демонстрантами и полицией происходили стычки.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления премьера Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Оппозиция объявила о проведении бессрочных акций протеста с требованием отставки Пашиняна.

Между тем, в начале мая спикер парламента Армении, член правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян заявил, что в стране нет внутриполитического кризиса.

Армения Ереван
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