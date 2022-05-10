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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Маск пообещал разблокировать Twitter-аккаунт Трампа

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор Tesla Илон Маск намерен восстановить доступ бывшему президенту США Дональду Трампу к его аккаунту в соцсети Twitter, которого тот был лишен после событий в Капитолии 6 января 2021 года.

В интервью Financial Times Маск охарактеризовал решение о блокировке Трампа в Twitter как "аморальное" и "в высшей степени глупое".

"Бан Трампа в Twitter не лишил Трампа голоса. Это усилит его (позиции) среди правых. Вот почему это аморально и глупо", - пояснил гендиректор Tesla.

Он заявил, что выступает против пожизненного бана, но в некоторых случаях считает правильным приостанавливать действие учетных записей пользователей или делать некоторые твиты менее заметными для других пользователей Twitter.

Сам Трамп ранее заявлял, что в любом случае не вернется в Twitter и будет пользоваться собственной соцсетью TRUTH Social.

В конце апреля Маск договорился с Twitter о покупке соцсети за $44 млрд. Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена правлением Twitter, будет закрыта в этом году.

После новостей о покупке Маском Twitter в американской администрации выражали опасения из-за возможного возвращения Трампа в соцсеть в преддверии президентских выборов 2024 года.

Илон Маск Дональд Трамп Twitter
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