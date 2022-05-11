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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

В Белоруссии профсоюз "Гродно Азота" запретили за экстремизм

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Гродненский областной суд по требованию прокурора региона признал экстремистской организацией независимый профсоюз на предприятии "Гродно Азот", сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии.

Суд также запретил деятельность этой профсоюзной организации и ликвидировал ее. Решение суда должно быть исполнено немедленно.

Принадлежащее первичной организации имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, подлежит конфискации, уточнили в Генпрокуратуре.

Экстремистскую деятельность профсоюза выявила прокурорская проверка. Областная прокуратура сочла, что работа профсоюза противоречила законам и была сопряжена с распространением экстремистских материалов.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
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