В Белоруссии профсоюз "Гродно Азота" запретили за экстремизм

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Гродненский областной суд по требованию прокурора региона признал экстремистской организацией независимый профсоюз на предприятии "Гродно Азот", сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии.

Суд также запретил деятельность этой профсоюзной организации и ликвидировал ее. Решение суда должно быть исполнено немедленно.

Принадлежащее первичной организации имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, подлежит конфискации, уточнили в Генпрокуратуре.

Экстремистскую деятельность профсоюза выявила прокурорская проверка. Областная прокуратура сочла, что работа профсоюза противоречила законам и была сопряжена с распространением экстремистских материалов.