В Гродно создали совет общественного согласия в ответ на требования протестующих

УВД Гродненской области принесло публичные извинения

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Гродненский горисполком опубликовал обращение к жителям Гродно, в котором сообщается о выполнении требований участников массовых митингов протеста, которые прошли в городе в последние дни.

Горисполком отмечает, что ответил "на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихоновской, профсоюзов предприятий г. Гродно, представителей демократической общественности г. Гродно, политических партий".

В первую очередь горисполком сообщил о создании Совета общественного согласия г. Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти.

Также горисполком расширил количество мест для проведения массовых мероприятий и пообещал, что "при поступлении уведомлений о проведении массовых мероприятий будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение".

Гродненским областным Советом депутатов в органы прокуратуры и суд подготовлено ходатайство по объективному рассмотрению дел. Руководством управления внутренних дел Гродненского облисполкома принесены публичные извинения.

Со ссылкой на УВД Гродненской области сообщается, что "по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства". "В настоящее время задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены", - подчеркивается в заявлении горисполкома.

Также сообщается, что горисполком и горсовет приняли меры "по недопущению применения административного ресурса в отношении работников принявших участие в забастовке". Данная информация 18 августа 2020 года была доведена в Гродненском областном исполнительном комитете руководителям предприятий города, отмечается в заявлении.

Представителям демократической общественности г. Гродно, профсоюзов, политических партий и др. будет обеспечена возможность выступления в эфире "Гродно Плюс".

"Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия в городе Гродно Гродненский исполнительный комитет и Гродненский городской Совет депутатов готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия г. Гродно", - подчеркивается в официальном совместном заявлении Гродненского городского исполнительного комитета и Гродненского городского Совета депутатов.

Ранее 18 августа в Гродно прошла очередная мирная акция протеста. По информации Tut.by, она собрала около 15-20 тыс. участников. Перед собравшимся отчитались активисты о том, что практически все заключенные выпущены. Так, по данным МВД, в Гродно всего были задержаны 777 человек. На данный момент за решеткой остаются два человека, в отношении которых возбуждено уголовное дело. Кроме того, активисты рассказали, что все городские требования, которые были озвучены местной власти, выполнены.