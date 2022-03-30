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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:56

Блинкен счел, что ситуация на Украине повлияла на поставки продовольствия в мире

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Украины влияет на поставки продовольствия и цены на энергоносители по всему миру, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Medi 1.

Госсекретарь США добавил, что Европа сейчас очень сосредоточена на идее диверсификации источников энергии.

"Россия сейчас, к сожалению, использует их в качестве инструмента политики", - считает Блинкен.

Тем временем постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что реальные причины грозящего миру продовольственного кризиса - антироссийские санкции.

"Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах", - сказал Небензя.

"Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба", - подчеркнул он.

Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин отметил, что неизбирательные санкции в связи с украинским конфликтом приведут к новым гуманитарным проблемам в глобальном масштабе.

"Постоянно усиливающиеся масштабные и неизбирательные санкции уже ударили по глобальным энергетическим, продовольственным, экономическим и торговым, а также финансовым рынкам и это продолжится. Санкции будут оказывать влияние на жизнь и средства к существованию широкой общественности, порождая новые гуманитарные проблемы", - сказал Дай Бин.

По его словам, санкции и экономические блокады искусственно усугубляют нехватку продовольствия, ведут к росту цен, нарушают производство продовольствия и цепочки его поставок по всему миру, "ложатся тяжелым бременем на развивающиеся страны".

Хроника 24 февраля – 30 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Энтони Блинкен США Россия Украина
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