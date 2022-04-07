Совет ЕС обсудил продовольственную безопасность на фоне военных действий на Украине

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Среди государств-членов ЕС есть консенсус, что Евросоюз должен быть в состоянии сам удовлетворять собственные потребности в продовольствии и оказывать помощь нуждающимся странам, заявил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.

"Европа должна обеспечивать свою собственную продовольственную независимость, но также брать на себя роль кормилицы по отношению к ряду стран-партнеров, в частности, на Африканском континенте", - сказал на пресс-конференции в четверг вечером председательствующий в Совете ЕС по сельскому хозяйству французский министр после заседания этого совета.

Он призвал не забывать, что Россия, которая проводит военную операцию на Украине, в международном плане использует "пшеничную геополитику" за счет зависимости некоторых стран от российского экспорта пшеницы.

"И Европа должна изменить свою позицию по данному вопросу, как об этом заявили главы государств и правительств стран Европейского союза, когда они несколько недель назад собирались в Версале", - пояснил Денорманди.

Участвовавший в пресс-конференции член Европейской комиссии (ЕК) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский в свою очередь сказал, что ЕК прилагает огромные усилия для обеспечения продовольственной безопасности Европейского союза.

"Нужно добиться того, чтобы война на Украине имела для нас возможно наименьшие последствия в продовольственном плане. В данный момент нет рисков для европейской продовольственной безопасности. Очевидно, что проблемой остается рост цен, так как дорожают затраты на производство. И мы стараемся помочь агропроизводителям", - отметил еврокомиссар.

"Еврокомиссия осознает важность продовольственной безопасности. В Совете по сельскому хозяйству также есть понимание роли продовольственной безопасности в ситуации войны (...), когда она становится столь же важной, как военная и энергетическая безопасность. Мы делаем всё возможное на этом фронте", - резюмировал член ЕК.