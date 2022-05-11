СМИ сообщили о вызове на допрос главы МИД Франции властями Мали

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Малийское правосудие требует, чтобы министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан явился на допрос к малийскому судебному следователю в рамках расследования о "порче государственного имущества и других нарушениях", сообщили в среду французские СМИ.

При этом МИД Франции, отмечает BFMTV, отрицательно ответил телеканалу о факте получения Ле Дрианом такой повестки в малийский суд.

Согласно сообщениям, в документе суда говорится, что "господин Ле Дриан должен явиться в понедельник 20 июня 2022 года в кабинет судебного следователя суда (...) коммуны 3 округа Бамако по касающемуся его делу".

Суть заключается в том, объясняют СМИ, что "платформа нескольких организаций малийского гражданского общества "Maliko" подала иск в связи с передачей на десять лет рынка изготовления малийских биометрических паспортов французскому предприятию Oberthur Technologie, с которым якобы был связан сын главы МИД Франции.

При этом малийские власти уточняют, что данное дело пока находится "на стадии расследования".

Иск возник еще в 2015 году, когда президентом Мали был Ибраим Бубакар Кейта. Ле Дриан в то время занимал пост министра обороны Франции.

Теперь дело раскручивается на фоне серьезного обострения отношений двух стран после военного переворота в Мали, когда страной управляет "переходное правительство", именуемое в Париже "хунтой".