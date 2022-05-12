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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

КДНР вновь запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея в четверг произвела пуск баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

По информации агентства "Ренхап", речь шла о трех баллистических ракетах малой дальности.

Западные СМИ указывают, что этот ракетный пуск стал 15-м по счету с начала года, и первым с тех пор, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес присягу на этом посту. Церемония состоялась 10 мая.

За несколько дней до этого Северная Корея также испытала баллистическую ракету, запускаемую с подводной лодки. Запуск состоялся в водах вблизи северокорейского города Синпо на побережье Японского моря.

Ранее новый министр обороны страны Ли Чон Соп предупредил о суровом ответе на возможные "тактические" провокации Севера и подчеркнул свою приверженность укреплению альянса с Соединенными Штатами.

КНДР Южная Корея
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