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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

В Приднестровье заявили о попытке поджога нефтебазы и военкомата неизвестными

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минувшей ночью пресечена попытка поджечь два объекта в Приднестровье, сообщило в пятницу МВД Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

Согласно сообщению, примерно в 4.15 утра по московскому времени у нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный мужчина, кинул зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся, загоревшаяся трава была быстро потушена.

"Спустя примерно полчаса в здание военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной. Разрушений и пострадавших на обоих объектах нет", - говорится в сообщении МВД.

МВД сообщило, что изъятые осколки бутылок с остатками зажигательной смеси будут направлены на экспертизу.

"Известно, что иномарка была с иностранными номерами, в Приднестровье объявлен план "Перехват", проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения автомобиля", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в начале мая в Приднестровье было обстреляно из гранатометов здание МГБ, а также была взорвана вышка на радиотелецентре вблизи села Маяк Григориопольского района Приднестровья. Пострадавших не было.

Был введен "красный" уровень террористической угрозы. В регионе усилены меры безопасности, установлены блокпосты. Следственный комитет Приднестровья уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия" и "диверсия".

Приднестровье
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