Жителям Молдавии посоветовали две недели не ездить в Приднестровье

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Бюро по реинтеграции Молдавии рекомендовало гражданам страны в ближайшие две недели воздержаться от необоснованных поездок в Приднестровье.

Ведомство объяснило это рисками "неправомерного ограничения гарантированных прав и свобод".

"Выяснилось, что хотя уровень опасности (в Приднестровье - ИФ) снижен с "красного" на "желтый", при этом решено усилить ряд ограничительных мер, интенсифицировать режим деятельности различных структур, усилить проверки различных объектов инфраструктуры, транспортных средств, людей и т.д.", - уточнили в бюро.

Действующие в регионе ограничения включают обязательную регистрацию граждан для проезда через тираспольские пункты пропуска, установку контрольно-пропускных пунктов на въездах в населенные пункты, усиление детального и специального технического контроля въезда/выезда транспортных средств в регион, в том числе на автовокзалах и железнодорожных станциях на левом берегу Днестра и в Бендерах.

"Введенные ограничительные меры вызывают беспокойство в связи с тем, что подобные препятствия не существуют на правом берегу Днестра в отношении жителей Приднестровья, а также из-за невозможностью компетентных национальных органов оперативно вмешаться в случае каких-либо инцидентов в регионе", - отметило Бюро по реинтеграции.

25 мая лидер Приднестровья Вадим Красносельский своим указом понизил уровень террористической опасности в регионе с красного до желтого. Тем не менее, практически все ограничения, действовавшие во время "красного уровня", остаются в силе. Действие указа рассчитано на 15 дней - до 9 июня.

"Красный" уровень террористической угрозы был введен в Приднестровском регионе 26 апреля на 15 дней. Это случилось после того, как 25-26 апреля было обстреляно из гранатометов здание Министерства госбезопасности Приднестровья, а также произошли взрывы в радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района. Пострадавших не было. Затем "красный уровень" был продлен еще на 15 дней, до 25 мая.