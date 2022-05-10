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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

"Красный уровень" террористической опасности в Приднестровье продлен до 25 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Действие "красного уровня" террористической опасности в Приднестровье продлено еще на 10 дней - до 25 мая. Указ об этом подписал во вторник лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Красный уровень" террористической угрозы был объявлен в Приднестровье с 26 апреля на 15 дней. Это случилось после того, как 25-26 апреля в Приднестровье было обстреляно из гранатометов здание министерства госбезопасности, а также произошли взрывы на радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района. Пострадавших не было.

В связи с принятыми мерами безопасности в Приднестровье был отменен парад по случаю Дня Победы 9 мая; занятия в учебных заведениях в городах переведены в режим онлайн до конца учебного года; отменены все выпускные экзамены в школах, включая ЕГЭ.

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На въезде в Приднестровье и во все города региона были установлены блокпосты; досмотр автотранспорта и граждан в дневное время носят выборочный характер, а в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого въезжающего в населенный пункт; силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы.

В минувшую пятницу произошли четыре взрыва у села Воронково на границе Приднестровья с Украиной. Воронково находится в Рыбницком районе, в котором у села Колбасна расположены склады с вооружением и боеприпасами, охраняемые Оперативной группой российских войск в Приднестровье. Пострадавших нет.

Приднестровье
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