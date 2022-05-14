Байден заверил лидеров Финляндии и Швеции, что двери НАТО открыты

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в разговоре с финским президентом Саули Ниинистё и премьером Швеции Магдаленой Андерсон напомнил, что они вправе сами решать, как обеспечивать свою безопасность.

"Президент Байден (в ходе разговора - ИФ) акцентировал свою поддержку политики открытых дверей НАТО и право Финляндии и Швеции определять свое будущее, внешнюю политику и параметры обеспечения безопасности", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Американский лидер также обсудил с Ниинистё и Андерсон "тесное сотрудничество в сфере обороны и безопасности между странами, а также усилия, направленные на укрепление трансатлантической безопасности".

Ранее финский президент написал в твиттере, что поделился информацией с американским коллегой и премьером Швеции о следующих шагах Финляндии по вступлению в Североатлантический альянс. Он также заявил, что Финляндия ценит поддержку США в этом вопросе.

Во вторник финская газета Helsingin Sanomat написала со ссылкой на свои источники, что Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на членство в НАТО в начале будущей недели. Для вступления страны в альянс необходимо согласие всех стран, уже входящих в него.