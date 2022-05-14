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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Минобороны РФ сообщило о наступательных действиях сил ВДВ в ходе операции на Украине

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило в субботу о наступлении подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в ходе специальной операции на Украине и опубликовало соответствующие видеокадры.

"Личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожает огневые точки противника. Штурм опорных пунктов противника ведётся при огневой поддержке расчетов минометов, экипажей боевых машин десанта", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Огнем пулеметных расчетов также ведется подавление снайперских позиций противника", - говорится в сообщении.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Некоторые государства поставляют Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории ДНР и ЛНР.

Хроника 24 февраля – 14 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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