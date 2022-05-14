Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:10

Российские военные уничтожили украинскую переправу с техникой

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило об уничтожении украинской бронетехники на понтонной переправе через реку Северский Донец.

"Огнем артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула. Успевшая переправиться по понтонам бронетехника противника с экипажами в ходе боя была уничтожена огнем российских артиллеристов и экипажей боевых машин пехоты. Часть бронетехники ВСУ была захвачена российскими военнослужащими", - говорится в сообщении министерства.

Как сказали в Минобороны, переправа была обнаружена беспилотником мотострелкового подразделения российской армии.

"Также на противоположном берегу была уничтожена бронетехника и техника понтонно-мостового подразделения ВСУ при попытке отхода", - добавили в ведомстве.

На видеозаписи, опубликованной министерством, показана бронетехника, ведущая огонь с берега реки, а также кадры артиллерийского обстрела переправы без техники, снятые с беспилотника.

Хроника 24 февраля – 14 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ Северский Донец Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Санкции против РФ не затронут экспорт продуктов питания в развивающиеся страны

Путин в разговоре с Ниинистё назвал ошибкой отказ Хельсинки от нейтралитета

Главы МИД стран G7 договорились усиливать экономическую и политическую изоляцию РФ

Главы МИД стран G7 договорились усиливать экономическую и политическую изоляцию РФ

Президент Финляндии в разговоре с Путиным рассказал о намерении вступить в НАТО

Новым президентом ОАЭ стал шейх Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян

Новым президентом ОАЭ стал шейх Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян

МИД РФ заявил о фактическом отказе Финляндии и Швеции от безъядерного статуса

Что случилось этой ночью: суббота, 14 мая

Пандемия коронавируса

В КНДР выявлено уже более полумиллиона случаев COVID-19

В КНДР выявлено уже более полумиллиона случаев COVID-19

Пять человек погибли в результате удара Израиля по Сирии

Псаки провела последний брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома

Псаки провела последний брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома