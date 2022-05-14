Российские военные уничтожили украинскую переправу с техникой

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило об уничтожении украинской бронетехники на понтонной переправе через реку Северский Донец.

"Огнем артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула. Успевшая переправиться по понтонам бронетехника противника с экипажами в ходе боя была уничтожена огнем российских артиллеристов и экипажей боевых машин пехоты. Часть бронетехники ВСУ была захвачена российскими военнослужащими", - говорится в сообщении министерства.

Как сказали в Минобороны, переправа была обнаружена беспилотником мотострелкового подразделения российской армии.

"Также на противоположном берегу была уничтожена бронетехника и техника понтонно-мостового подразделения ВСУ при попытке отхода", - добавили в ведомстве.

На видеозаписи, опубликованной министерством, показана бронетехника, ведущая огонь с берега реки, а также кадры артиллерийского обстрела переправы без техники, снятые с беспилотника.