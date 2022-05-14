Десять сирийских военных погибли в результате обстрела боевиками автобуса в Алеппо

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Десять сирийских военных погибли и 12 ранены в результате обстрела боевиками автобуса в провинции Алеппо, сообщил на брифинге в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"В результате обстрела из ПТРК "ТОУ", произведенного террористами из района населенного пункта Блинта по микроавтобусу с сирийскими военнослужащими в районе населенного пункта Анджара, погибло десять и ранено 12 военнослужащих", - сказал он.

Кроме того, Журавлев добавил, что в результате минометных обстрелов, произведенных террористами из района Тамура по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина, ранен один сирийский военнослужащий.

Он также сообщил, что трое сирийских военных и два гражданских сотрудника погибли в результате израильских авиаударов по морскому порту и объектам в Сирии, нанесенным в пятницу.

"13 мая с 20:25 до 20:32 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары 22-мя управляемыми ракетами по объектам Сирийского научно-исследовательского центра в районе населенного пункта Масьяф и морскому порту Баниас", - сказал Журавлев.

Дежурными силами ПВО Сирийской Арабской Республики уничтожено 16 ракет и один беспилотный летательный аппарат, добавил он.

"В результате израильских авиаударов погибло трое сирийских военнослужащих и два гражданских сотрудника, ранены два сирийских военнослужащих. Повреждены склады специального оборудования Сирийского научно-исследовательского центра", констатировал Журавлев.