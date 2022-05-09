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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:50

Военный САР был ранен в результате обстрела боевиками позиций правительственных сил

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Сирийский военнослужащий получил ранение после обстрелов боевиками в Сирии позиций правительственных сил, сообщил в воскресенье на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ) в провинции Идлиб", - сказал он.

Журавлев добавил: "В результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хаззарин, ранен сирийский военнослужащий".

Сирия Идлиб Олег Журавлев
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