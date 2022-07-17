Двое военных САР были ранены в результате обстрела боевиками позиций правительственных сил

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Сирии в результате обстрела боевиками позиций правительственных сил ранены двое сирийских военнослужащих, сообщил на брифинге в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1 ранга Евгений Герасимов.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 14 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ). В провинции Алеппо - восемь обстрелов, в провинции Идлиб - шесть обстрелов", - сказал Герасимов.

"В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Афес по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Серакаб, ранен один сирийский военнослужащий. В результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Руайха по позициям правительственных сил в районе северо-восточной окраины Руайха, ранен один сирийский военнослужащий", - отметил он.