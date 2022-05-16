Песков переадресовал Минобороны вопрос об иностранных инструкторах на "Азовстали"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Кремле затруднились оценить, насколько соответствуют действительности сообщения СМИ о том, что военные инструкторы и представители разведок ряда западных стран заблокированы на "Азовстали" в Мариуполе.

"Я не могу судить, насколько соответствуют действительности эти сообщения СМИ. Думаю, что это целиком и полностью все-таки прерогатива наших военных, которые занимаются этим вопросом ", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, располагал ли президент РФ как верховный главнокомандующий информацией, которая сейчас появляется в СМИ о том, что военные инструкторы и представители разведок ряда стран блокированы на "Азовстали", когда отдавал приказ прекратить штурм предприятия.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь взят российской армией под контроль, при этом около 2 тыс. человек из состава украинских сил в Мариуполе блокированы на заводе "Азовсталь". Путин запретил российским военным штурмовать территорию "Азовстали", но приказал заблокировать ее.

Минобороны РФ 7 мая заявило о завершении эвакуации гражданских лиц с "Азовстали". Однако сообщалось, что на территории комбината остаются военнослужащие полка "Азов" (признан экстремистским и запрещен на территории России) Нацгвардии Украины и украинские морские пехотинцы, которые обороняли Мариуполь. Российская сторона предлагала украинским формированиям на "Азовстали" сложить оружие и обещала им в случае сдачи сохранить жизнь.