Минобороны РФ заявило о завершении эвакуации гражданских лиц с "Азовстали"

Прибытие автобуса с беженцами из Мариуполя в Запорожье Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Эвакуация гражданских лиц с блокированного российскими войсками комбината "Азовсталь" в Мариуполе завершена, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"За период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека - 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей, в том числе 7 мая - одного человека", - заявил Мизинцев.

Мизинцев добавил, что эвакуация гражданских лиц с "Азовстали" проведена при активном участии представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста "благодаря принятым руководством Российской Федерацией беспрецедентным мерам".

"Спасенные мирные жители в сопровождении представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста убыли в избранные места временного размещения", - заверил Мизинцев.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось вывести всех женщин, детей и пожилых людей.

4 мая российские военные заявили, что откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали" 5, 6 и 7 мая.

По данным Минобороны РФ, 1 мая с территории "Азовстали" вышли 80 мирных жителей. Как утверждали в ведомстве, 11 из них добровольно решили остаться в Донецкой народной республике (ДНР), 69 выехали на территорию, подконтрольную властям Украины.

До этого в министерстве заявляли, что 30 апреля с территории "Азовстали" вышел 21 человек, еще 25 гражданских лиц эвакуированы из близлежащих домов. Все они, по утверждению ведомства, "добровольно приняли решение остаться в ДНР".

В апреле президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что гибель украинских военных, обороняющих "Азовсталь", поставит точку в российско-украинских переговорах.

На территории комбината остаются военнослужащие полка "Азов" Нацгвардии Украины и украинские морские пехотинцы, которые обороняли Мариуполь. Остатки украинской военной группировки надежно блокированы по всему периметру комбината на территории "Азовстали", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая на селекторном совещании.

Минобороны РФ предлагало украинским формированиям на "Азовстали" сложить оружие и обещало им в случае сдачи сохранить жизнь.

21 апреля Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь взят российской армией под контроль. В тот день Шойгу сказал, что около 2 тыс. человек из состава украинских сил в Мариуполе блокированы на заводе "Азовсталь". Шойгу заявил, что потребуется три-четыре дня, "чтобы завершить и эту работу". В ответ Путин запретил российским военным штурмовать территорию "Азовстали", но приказал заблокировать ее.

Телеканал Минобороны РФ "Звезда" сообщил 4 мая, что подразделения ДНР ведут огонь по комбинату "Азовсталь" из гаубиц и реактивных систем залпового огня.