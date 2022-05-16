В ДНР сообщили о переговорах с вышедшими из "Азовстали" украинскими военными

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Девять украинских военных, вышедших с территории блокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе, представляли интересы большей группы и попросили о переговорах, заявил основатель батальона "Восток" (ДНР) Александр Ходаковский.

"Сейчас идет оживленный этап переговоров. Это только выходила первая группа. Как выяснилось, группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на "Азовстали", - сказал Ходаковский в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Несколько наших военнослужащих, офицеров, вместе с той группой, которая вышла из тоннеля с белыми флагами, зашла снова с этой же группой туда для продолжения переговорного процесса. Итогов переговорного процесса на данную минуту пока еще не знаем", - добавил Ходаковский.