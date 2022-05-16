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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

В ДНР сообщили о переговорах с вышедшими из "Азовстали" украинскими военными

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Девять украинских военных, вышедших с территории блокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе, представляли интересы большей группы и попросили о переговорах, заявил основатель батальона "Восток" (ДНР) Александр Ходаковский.

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"Сейчас идет оживленный этап переговоров. Это только выходила первая группа. Как выяснилось, группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на "Азовстали", - сказал Ходаковский в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Несколько наших военнослужащих, офицеров, вместе с той группой, которая вышла из тоннеля с белыми флагами, зашла снова с этой же группой туда для продолжения переговорного процесса. Итогов переговорного процесса на данную минуту пока еще не знаем", - добавил Ходаковский.

Украина Россия ДНР Мариуполь Александр Ходаковский
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