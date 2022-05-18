В Кремле назвали сдачей в плен выход украинских военных с территории "Азовстали"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что украинские военные, укрывавшиеся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сдаются в плен.

Журналисты спросили в среду пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, является ли капитуляцией выход с "Азовстали" украинских военных, которые там находились, и есть ли среди них иностранцы, в том числе офицеры западных армий.

"Что касается идентификации тех, кто сдается, это вопрос нужно адресовать министерству обороны. Но здесь трактовка может быть только однозначная и определение однозначное: те, кто укрывался, те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", - сказал Песков.

Представитель Кремля также заявил, что российско-украинские переговоры не продвигаются и их возобновление вряд ли можно связывать со сдачей в плен украинских военных с "Азовстали".

"Я не думаю, что это сильно взаимосвязанные процессы (переговоры и сдача украинских военных с "Азовстали" - ИФ). Переговоры действительно не продвигаются, и мы действительно констатируем полное отсутствие желания украинских переговорщиков продолжать этот процесс", - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в среду министерство обороны РФ заявило, что за сутки с завода "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен 694 украинских военных. "В Мариуполе заблокированные на заводе "Азовсталь" боевики националистического подразделения "Азов" и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, с 16 мая с "Азовстали" сдались в плен 959 украинских военнослужащих, в том числе 80 раненых, 51 помещен на лечение в больницу Новоазовска в ДНР.