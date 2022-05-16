Достигнута договоренность о вывозе раненых украинских военных с "Азовстали"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что достигнута договоренность о вывозе раненых украинских военных с заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе, объявляется режим тишины.

"16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"В настоящее время в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики для оказания им всей необходимой помощи", - сообщили военные.

Эвакуация гражданских лиц с "Азовстали"

7 мая Минобороны РФ заявляло, что завершена эвакуация гражданских лиц с блокированного комбината "Азовсталь".

"Сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан из металлургического комбината "Азовсталь". За период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека - 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей, в том числе 7 мая - одного человека", - сказал в тот день начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Ранее сообщалось об эвакуации группы гражданских лиц с блокированного российскими войсками комбината. По данным Минобороны РФ, 1 мая с территории "Азовстали" вышли 80 мирных жителей. 11 из них добровольно решили остаться в Донецкой народной республике (ДНР), 69 выехали на территорию, подконтрольную властям Украины, сообщало Минобороны РФ.

В министерстве заявляли, что 30 апреля с территории "Азовстали" вышел 21 человек, еще 25 гражданских лиц эвакуированы из близлежащих домов. "Все 46 человек добровольно приняли решение остаться в ДНР", - сообщали в ведомстве.

Киев заявлял, что связывал дальнейшие переговоры с Москвой, в том числе с судьбой украинских военных и гражданских лиц, которые блокированы на "Азовстали".

Сообщалось, что на территории комбината, в частности, укрылись военнослужащие полка "Азов" Нацгвардии Украины и украинские морские пехотинцы, которые обороняли Мариуполь.

Минобороны РФ заявляло, что неоднократно предлагало украинским формированиям на "Азовстали" сложить оружие и обещало им в случае сдачи сохранить жизнь. В апреле российская армия открывала для готовых сдаться украинских военных с комбината "Азовсталь" коридоры, однако по ним никто не вышел.

Остатки украинской военной группировки надежно блокированы по всему периметру комбината на территории "Азовстали", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая на селекторном совещании.

Взятие Мариуполя российской армией

21 апреля Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь взят российской армией под контроль. В тот день Шойгу сказал, что около 2 тыс. человек из состава украинских сил в Мариуполе блокированы на заводе "Азовсталь". Шойгу заявил, что потребуется три-четыре дня, "чтобы завершить и эту работу". В ответ Путин запретил российским военным штурмовать территорию "Азовстали", но приказал заблокировать ее.

22 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что на "Азовстали" украинские формирования и иностранные наемники "из США и европейских стран надежно заблокированы".

Телеканал Минобороны РФ "Звезда" сообщил 4 мая, что подразделения ДНР ведут огонь по комбинату "Азовсталь" из гаубиц и реактивных систем залпового огня.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе проживали почти 500 тыс. человек.

13 апреля Минобороны РФ сообщило, что взят под контроль морской торговый порт в Мариуполе, и что более 1 тыс. украинских морских пехотинцев, оборонявших этот город, сложили оружие.

Завод "Азовсталь" был одним из крупнейших металлургических предприятий Украины. В 2016 году число работников комбината превышало 10 тыс. человек.

Территория "Азовстали" занимает порядка 11 квадратных километров. Под ней есть разветвленная сеть тоннелей и подвалов. По официальным данным, протяженность тоннелей толстолистового цеха "Азовстали" - кабельных, водоводных, пешеходных и др. - составляет около 24 км.

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории ДНР и ЛНР.