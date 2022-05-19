В МИД РФ предложили комплексно рассматривать вопрос доступа к портам Украины

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вопрос об открытии российской стороной доступа к портам на Украине нужно рассматривать комплексно, включая возможность снятия санкций с российского экспорта, заявил в четверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Здесь нужно не только обращение к РФ, но и глубоко смотреть на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис, и в первую очередь, это те санкции, которые введены против России со стороны США и ЕС, которые мешают нормальной свободной торговле, в том числе и продовольственным товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи. Поэтому этот вопрос нужно рассматривать весьма комплексно и всестороннее: если наши партнеры хотят добиться решения, то нужно, в том числе решать проблемы, связанные с отменой тех санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Так замглавы МИД РФ прокомментировал, в частности, слова главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли, накануне призвавшего Россию открыть доступ к морским портам на Украине.