Израиль утвердил новый пакет помощи спасателям и гражданским организациям Украины

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Бенни Ганц утвердил поставку новой партии помощи для Украины - снаряжение для спасательных служб и гражданских организаций, пишет "Едиот ахронот".

Речь идет о 1500 касок, 1500 бронежилетов и 1000 противогазов. Предполагается, что их передадут Украине в ближайшие недели.

Ранее Израиль уже передавал Украине защитное снаряжение для спасательных служб, а также 100 тонн гуманитарной помощи, в том числе системы очистки воды, медицинское оборудование, одеяла.

Израиль придерживается политики, по которой он поставляет Украине защитное снаряжение, а не наступательное оружие.