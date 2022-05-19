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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Байден пообещал передать Украине артиллерию и радары

Байден пообещал передать Украине артиллерию и радары
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент Джо Байден сообщил, что США окажут Украине очередную военную помощь, в том числе артиллерию и радары, которые будут направлены на передовую. Его заявление приводится на сайте Белого дома.

Байден напомнил, что США уже оказали Украине помощь в сфере безопасности в исторических масштабах, и пообещал, что его администрация продолжит с одобрения Конгресса поставлять туда оружие и военную технику и экипировку. Он поблагодарил Сенат Конгресса, который 19 мая поддержал выделение почти $40 млрд финансовой помощи Украине и ее союзникам.

Президент пообещал, что США будут стремиться "усиливать позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров".

"Мы будем продолжать оказывать помощь в сфере безопасности, экономики, а также - гуманитарную и продовольственную помощь Украине, всему региону и всему миру", - сказал Байден.

Более подробную информацию о новом пакете помощи Украине позже предоставил позже представитель Пентагона Джон Кирби.

"В этом пакете будет 18 155-миллиметровых гаубиц, 18 тактических транспортных средств для этих гаубиц... и три артиллерийских разведывательных радиолокационных станции AN/TPQ-36", - заявил Кирби на брифинге.

По его словам, в общей сложности, США за время работы администрации Байдена направили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около $4,6 млрд. Из этой суммы $3,9 млрд США выделили с момента начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля.

Хроника 24 февраля – 19 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
США Джо Байден Украина Конгресс
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