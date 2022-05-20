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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

РФ принимает превентивные меры из-за поставок оружия Украине

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские военные отслеживают поставки западными государствами, в том числе США, оружия Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень много вооружения идет на Украину из Запада. Вы знаете наше отношение к этому. Здесь никакой новации нет. Наши военные весьма и весьма тщательно отслеживают все эти поставки, превентивно работают в этой сфере и принимаются соответствующие меры", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так ответил на просьбу прокомментировать намерение США поставить Украине противокорабельные ракеты.

Как сообщали западные СМИ, США могут поставить Украине современные противокорабельные ракеты Harpoon якобы для обеспечения морской деблокады Украины.

В четверг Сенат США утвердил очередной пакет помощи Украине на $40 млрд. Он включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

Украина США Дмитрий Песков
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