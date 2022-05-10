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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Минобороны РФ заявило о выходе сил ЛНР на административную границу республики

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что при поддержке российской армии силы Луганской народной республики прорвали оборону украинских войск и вышли на административную границу ЛНР.

"Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке Вооруженных сил России завершили "зачистку" от украинских сил населенного пункта Попасная", - сказал на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, войска "прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской народной республики".

25 марта начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщал, что российская армия взяла под контроль 93% территории ЛНР и более половины территории ДНР.

Конашенков также заявил, что при выходе к границе ЛНР уничтожено до 120 украинских военных и 13 единиц бронетехники.

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

Хроника 24 февраля – 10 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Минобороны РФ
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