Американский корабль Starliner сблизился с МКС перед предстоящей стыковкой

Фото: Joel Kowsky/NASA via Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета (Orbital Flight Test-2 - OFT-2) в субботу по московскому времени сблизился с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

"Корабль находится в 500 метрах от станции", - сообщили в агентстве.

Стыковку в автоматическом режиме планируется осуществить в 02:10 мск (в пятницу в 19:10 по времени Восточного побережья США).

Запуск корабля Starliner в беспилотном режиме с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas V был проведен с 41-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 24 часа назад. На борту корабля находится манекен Роузи, которая уже летала на корабле Starliner в ходе первого испытательного полета в 2019 году.

Корабль доставит на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения МКС.

Запуск второй испытательной миссии OFT-2 к МКС планировалось осуществить еще в августе прошлого года, но из-за технических проблем за три часа до старта его отменили. Были выявлены проблемы в работе 13 клапанов двигателей малой тяги служебного модуля корабля Starliner.

Компания Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Первый тестовый полет корабля состоялся в декабре 2019 года. Из-за технических проблем он не смог состыковаться со станцией. Тем не менее он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

В ходе второй непилотируемой миссии корабль Starliner после стыковки пробудет в составе МКС неделю, после чего вернется на Землю.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.