Starliner успешно вышел на орбиту и взял курс на МКС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета (Orbital Flight Test-2 - OFT-2) в пятницу по московскому времени успешно вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию (МКС), сообщило NASA.

Запуск корабля Starliner в беспилотном режиме с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas V был осуществлен с 41-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 19 мая в 18:54 по времени Восточного побережья США (20 мая в 01:54 мск). На первой ступени ракеты Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО "Энергомаш".

На борту корабля находится манекен Роузи, которая уже летала на корабле Starliner в ходе первого испытательного полета в 2019 году.

Через 24 часа после старта корабль должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС. Он доставит на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения МКС.

Запуск второй испытательной миссии OFT-2 к МКС планировалось осуществить еще в августе прошлого года, но из-за технических проблем за три часа до старта его отменили. Были выявлены проблемы в работе 13 клапанов двигателей малой тяги служебного модуля корабля Starliner.

Компания Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС. Компания SpaceX уже выполнила четыре подобные миссии с помощью своих кораблей Crew Dragon. Последний запуск был осуществлен в конце апреля. Тем временем компания Boeing все еще остается на этапе тестирования своего корабля в беспилотном режиме.

В ходе второй непилотируемой миссии корабль Starliner должен состыковаться с МКС, пробыть на орбите неделю, после чего вернуться на Землю.

20 декабря 2019 года Starliner в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска. Тем не менее он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

За прошедшее после первого полета время Boeing и NASA внесли около 100 других корректирующих изменений в системы корабля. Если второе испытание пройдет успешно, то NASA может сертифицировать Starliner для осуществления первого тестового полета с астронавтами на борту.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon.