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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

В Ереване снова начались задержания протестующих оппозиционеров

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Полиция Армении утром в среду начала задерживать оппозиционных демонстрантов, перекрывающих улицы в рамках объявленных акций гражданского неповиновения с целью отставки премьера страны Никола Пашиняна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", демонстранты перекрыли автомобильное движение в разных частях Еревана.

Полиция задерживает демонстрантов, освобождает проезжую часть от мусорных баков с целью восстановления автомобильного движения.

Полиция Армении утром во вторник задержала более 400 оппозиционных демонстрантов.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Армения Ереван
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