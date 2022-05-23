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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Источник сообщил, что трибунал над военными с "Азовстали" начнется в Мариуполе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Трибунал над украинскими военными из числа сдавшихся на "Азовстали" будет проводиться в Мариуполе, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки трибунала.

"По предварительным данным, первый промежуточный трибунал будет проводиться именно в Мариуполе", - сказал источник.

За ним, по замыслу авторов устава трибунала, последуют еще несколько этапов, которые, возможно, будут проводиться в других локациях.

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