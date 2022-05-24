Глава ДНР рассказал о подготовке трибунала над украинскими военными с "Азовстали"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Устав трибунала над украинскими военными разрабатывает Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами, заявил "Интерфаксу" во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Устав трибунала сейчас разрабатывается профильными ведомствами, в том числе Генпрокуратурой ДНР, в том числе помогают смежные и профильные ведомства РФ", - сказал Пушилин.

По его словам, представители ряда стран, в том числе западных, будут приглашены для участия в трибунале. "Как можно больше представителей из разных стран должны принять в нем участие", - сказал Пушилин.

Он добавил, что "от ряда стран уже есть предварительное согласие на участие в международном трибунале". "Какие это страны - узнаете позже", - отметил глава ДНР.

По его словам, перед основным процессом должен пройти ряд промежуточных. "Затягивать (с проведением трибунала - ИФ) нам не стоит. Перед основным трибуналом должны пройти ряд промежуточных", - заявил Пушилин.

Он добавил, что, "вероятнее всего, один из первых трибуналов пройдет в Мариуполе".

Накануне Пушилин сообщил "Интерфаксу", что все украинские пленные, сдавшиеся на "Азовстали", содержатся на территории ДНР, там же планируется провести и международный трибунал над ними.