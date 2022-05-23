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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

Алиев рассказал Эрдогану об итогах саммита в Брюсселе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в ходе телефонного разговора рассказал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану об итогах саммита в Брюсселе 22 мая с участием премьер-министра Армении и президента Совета ЕС.

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"Президент Азербайджана 23 мая позвонил президенту Турции. Глава государства проинформировал президента Турции о встрече, которая состоялась 22 мая в Брюсселе с участием президента Совета ЕС и премьера Армении", - говорится в информации пресс-службы азербайджанского лидера.

Алиев отметил, что в ходе встречи обсуждались вопросы подготовки мирного договора между Азербайджаном и Арменией, особенно пять принципов, предложенных со стороны Баку, нормализация армяно-азербайджанских отношений, открытие транспортных коридоров, делимитации границы.

"Президент Азербайджана положительно оценил итоги трехсторонней встречи", - отмечается в информации.

Эрдоган, в свою очередь, высоко оценил результаты встречи в Брюсселе.

"Президенты Азербайджана и Турции отметили важность скорейшего достижения мира в регионе", - сообщили в пресс-службе.

Алиев и Эрдоган также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и будущим контактам.

Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Азербайджан Турция
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