Армения и Азербайджан договорились начать работу комиссии по делимитации границ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель на встрече в Брюсселе в воскресенье договорились о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

"В результате обсуждений достигнута договоренность о дальнейшем процессе работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, о начале работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности границ", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что на встрече стороны обсудили подготовку переговорного процесса по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы, касающиеся урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

"Достигнута договоренность продолжить трехсторонние встречи, планируя проведение такой встречи в июле или августе", - отметили в пресс-службе правительства Армении.

Как сообщалось, в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель провели трехстороннюю встречу в Брюсселе. Это была уже третья очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе.