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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Глава Евросовета анонсировал скорое заседание пограничных комиссий из Баку и Еревана

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В ближайшее время состоится первое заседание пограничных комиссий, в ходе которого будут рассмотрены вопросы, связанные с делимитацией азербайджано-армянской границы, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в воскресенье в Брюсселе.

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"В ближайшие дни на межгосударственной границе состоится первое совместное заседание пограничных комиссий, будут рассмотрены все вопросы, связанные с делимитацией границы и как лучше всего обеспечить стабильную ситуацию", - заявил Мишель, слова которого приводятся на сайте Евросовета.

Мишель назвал проведенные обсуждения в Брюсселе "откровенными" и "плодотворными".

"Мы рассмотрели весь комплекс вопросов. Подробно обсудили гуманитарные вопросы, в том числе разминирование, усилия по освобождению задержанных и выяснению судеб пропавших без вести", - отметил глава Евросовета.

В ходе воскресной встречи в Брюсселе, продолжил Мишель, Алиев и Пашинян договорились о необходимости приступить к разблокированию транспортного сообщения. По его словам, стороны согласовали принципы, регулирующие транзит между Нахчываном и остальной частью Азербайджана, и между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки посредством инфраструктуры обеих стран.

В частности, отметил глава Евросовета, стороны договорились о принципах управления границами, безопасности, сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок. Этой работой, по его словам, в ближайшие дни займутся вице-премьеры стран.

Мишель сообщил, что на встрече стороны договорились продолжить обсуждение будущего мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном, чем "в ближайшие недели" займутся делегации, возглавляемые министрами иностранных дел стран.

Он также заявил сторонам о необходимости решать вопросы прав и безопасности этнических армян в Карабахе.

Глава Евросовета отметил, что ЕС вместе с обеими сторонами поддержит работу Экономической консультативной группы.

"Я также подчеркнул важность подготовки населения к долгосрочному устойчивому миру. ЕС готов усилить свою поддержку (в этом вопросе - ИФ)", - заявил Мишель.

Он добавил, что по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе достигнута договоренность о проведении четвертой встречи в таком формате в июле-августе текущего года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель провели в воскресенье в Брюсселе трехстороннюю встречу.

Это третья очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го и в апреле текущего года.

Армения Азербайджан Никол Пашинян Ильхам Алиев Шарль Мишель
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