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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Алиев, Пашинян и Мишель провели встречу в Брюсселе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель провели трехстороннюю встречу в Брюсселе.

"22 мая в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

Это третья очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го и в апреле текущего года.

Армения Азербайджан Никол Пашинян Ильхам Алиев Шарль Мишель
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