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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

Предполагаемый случай заболевания оспой обезьян выявили в американском штате Вашингтон

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Представители органов здравоохранения американского штата Вашингтон объявили, что расследуют первый в штате, предположительно, положительный случай оспы обезьян, сообщает Axios.

По данным местных органов здравоохранения, заболевшим является взрослый мужчина, который недавно посещал страну, где были зарегистрированы другие случаи оспы обезьян.

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Таким образом, Вашингтон присоединяется к американским штатам Массачусетс, Нью-Йорк и Флорида, сообщивших о подтвержденных и возможных случаях оспы обезьян.

До сих пор случаи заражения выявлены в девяти европейских странах - Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии, Франции, Швеции, а также в США, Канаде и Австралии. Первые случаи заражения подтвердили в Швейцарии и Израиле. В Германии происходящее называют самой крупной доныне эпидемией оспы в Европе.

Эксперты в области здравоохранения заявили, что нынешняя вспышка, вряд ли, вызовет глобальную пандемию, подобную COVID -19.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

США
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