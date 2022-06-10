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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Пентагон подтвердил первый случай заражения оспой обезьян среди военнослужащих США

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пентагон официально заявил о первом подтвержденном случае заражения оспой обезьян среди американских военнослужащих, пишут в пятницу американские СМИ.

Как сообщает The Hill, представитель Министерства обороны США подтвердил в комментарии изданию, что военнослужащий, который проходит в настоящее время службу в Германии, недавно получил положительный тест на наличие этого вируса.

Первым об этом факте сообщил телевизионный канал NBC News. Согласно его данным, военнослужащий прошел лечение в военной клинике Штутгарта, а в настоящее время он находится в изоляции на базе.

Представитель Европейского командования США Уильям Спикс в комментарии NBC отметил, что в настоящее время выясняется, с кем общался переболевший.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, на этой неделе вирус оспы обезьян был обнаружен в 15 американских штатах и в Вашингтоне. Общее число заражений с момента выявления вируса в США несколько недель назад пока не превысило 50.

Впервые этот вирус обнаружили у обезьян в 1958 году, у людей - в 1970.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Ранее в ВОЗ заявляли, что ситуация с распространением вируса оспы обезьян среди людей не достигнет масштабов пандемии.

США
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