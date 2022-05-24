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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:07

Экс-президента Молдавии Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе, о государственной измене, сообщила журналистам во вторник утром пресс-секретарь генеральной прокуратуры Марианна Кёрпек.

"Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа", - сказала Кёрпек.

Комментируя следственные действия, она сообщила, что во вторник с утра сотрудники Службы информации и безопасности совместно с Антикоррупционной прокуратурой проводят обыски в доме Додона. "Также проводятся обыски в других местах. В общей сложности, обыски проводятся в 12 помещениях. Изучается недвижимое имущество, принадлежащее посредникам. Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена"", - отметила Кёрпек.

Дело о "кульке"

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На прошлой неделе временно исполняющий обязанности генпрокурора Дмитрий Робу подписал постановление о возобновлении уголовного дела по громкому скандалу о "кульке". Он отменил распоряжение отстраненного от должности прокурора Александра Стояногло, который в мае 2020 года отказал в возбуждении уголовного дела, сославшись на недостаток улик.

Речь идет о видеокадрах 2019 года из офиса Демократической партии, на которых тогдашний лидер Демпартии, ныне беглый олигарх Владимир Плахотнюк передает президенту Игорю Додону пакет (они говорят "кулёк), в котором предположительно были деньги. На представленных видеоизображениях Додон просит Плахотнюка "передать пакет Косте" (Ботнарю), который, в свою очередь, передаст ее "Корнелу" (предположительно Корнелиу Фуркулицэ, члену ПСРМ). Из беседы Плахотнюка с Додоном становится понятно, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования ПСРМ. Додон говорит, что "деньги нужно сразу отдать Корнелиу, который должен выплатить зарплаты активистам ПСРМ".

С утра оперативники проводят обыски в доме и в других помещениях, принадлежащих Додону. Также, обыски проводятся в офисе Молдово-российского делового союза, который Додон создал и возглавил в феврале 2022 г.

Додон на днях заявил, что будет бороться против нынешней власти и не покинет страну. "Против меня могут что-то сделать, могут провести обыски, меня могут "по беспределу" арестовать на какое-то время. Но меня не испугать, я не намерен уезжать из страны или прятаться", - сказал Додон 19 мая в телеэфире.

Молдавия Игорь Додон
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