В доме экс-президента Молдавии Додона проходят обыски

Игорь Додон Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы информации и безопасности совместно с Антикоррупционной прокуратурой проводят обыски в доме бывшего президента Молдавии, почетного председателя Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь Генпрокуратуры страны Марианна Кёрпек.

По ее словам, обыски будут проводиться во вторник и в других помещениях. Они проводятся по так называемому делу "о кульке". Речь идет о видеокадрах 2019 года из офиса Демократической партии, на которых тогдашний лидер Демпартии Владимир Плахотнюк передает Додону пакет (они говорят "кулёк), в котором предположительно были деньги. Из беседы Плахотнюка с Додоном становится понятно, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования Партии социалистов.

На прошлой неделе временно исполняющий обязанности генпрокурора Дмитрий Робу подписал постановление о возобновлении уголовного дела "о кульке". Он отменил распоряжение отстраненного от должности прокурора Александра Стояногло, который в мае 2020 года отказал в возбуждении уголовного дела, сославшись на недостаток улик.