Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Песков заявил, что в Кремле встревожены преследованием Додона в Молдавии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Кремле встревожены применением "практики преследования" в отношении бывшего президента Молдавии Игоря Додона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили об обыске в доме бывшего президента и задержании Додона, и журналисты в ходе общения с Песковым в понедельник попросили пресс-секретаря прокомментировать эту информацию.

"Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых. Мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика и преследование применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных взаимовыгодных отношений с РФ, то есть с нашей страной. Поэтому мы, конечно, хотели бы надеяться и хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены", - сказал Песков.

18 мая стало известно, что Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело в отношении Додона по подозрению в коррупции. Основанием послужили видеозаписи состоявшейся в июне 2019 года встречи Додона с Владимиром Плахотнюком, в то время - лидером Демократической партии. На видеофрагменте, снятом в офисе Демпартии, видно, что Плахотнюк передает Додону большой черный пакет, который они называют "кульком". Из разговора очевидно, что в "кульке" находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, руководимой тогда Додоном.

Дмитрий Песков Игорь Додон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Владельцы ТЦ смогут досрочно расторгать договоры с уходящими с рынка ритейлерами

Пожар в торговом центре в Кемерове

МЧС обжаловало приговор пожарным по делу о пожаре в "Зимней вишне"

МЧС обжаловало приговор пожарным по делу о пожаре в "Зимней вишне"

РФ внесла в список террористов замкомандира украинского батальона "Айдар"

"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск автомобилей в начале июня

"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск автомобилей в начале июня
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки впервые с середины апреля 2020 г. COVID-19 заболели менее 4 тыс. человек

В РФ за сутки впервые с середины апреля 2020 г. COVID-19 заболели менее 4 тыс. человек

Часть российских производителей органики могут остаться без зарубежных сертификатов

Часть российских производителей органики могут остаться без зарубежных сертификатов

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Наки по делу о фейках о ВС РФ

Лавров заявил, что экономические связи РФ с КНР укрепятся из-за "позиции диктатора" Запада

Что произошло за день: понедельник, 23 мая