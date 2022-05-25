Приговор в Белоруссии россиянке Сапеге не был обжалован и вступил в силу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Приговор осужденной в Белоруссии россиянке Софии Сапеге не был обжалован и вступил в силу, сообщили в Верховном суде Белоруссии в среду.

Гродненский областной суд 6 мая приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Она была признана виновной: в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, повлекших тяжкие последствия; в незаконных собирании и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

По информации Верховного суда Белоруссии, с Сапеги в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 167,5 тыс. белорусских рублей (около $50 тыс.), а также пошлина в размере 7 488 рублей (около $2 200) по гражданским искам.

Сапега - студентка Европейского гуманитарного университета, действующего в Вильнюсе (Литва), гражданка РФ. 23 мая 2021 года Сапега возвращалась с отдыха в Греции с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Белорусские власти вынудили самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находились Сапега и Протасевич, приземлиться в аэропорту Минска, и они были задержаны.

Сапега содержалась в СИЗО КГБ Белоруссии, была переведена под домашний арест 24 июня. В сентябре стало известно, что ее арест продлен до 25 декабря.

20 декабря ей было предъявлено окончательное обвинение по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии: ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ст. 365 (Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел), ст. 366 (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг), ст. 130 (Разжигание вражды или розни), ст. 203-1 (Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных), ст. 198 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ст. 389 (Угроза в отношении судьи или народного заседателя).

В конце декабря 2021 года дело Софии было направлено в суд. В прокуратуре утверждали, что Сапега выполнила свои обязательства по договору о сотрудничестве и приняла меры по "возвращению доходов, полученных преступным путем".

Девушка также написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.