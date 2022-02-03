Экс-главред NEXTA Протасевич намерен подать иск против Ryanair

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Задержанный в результате принудительной посадки самолета в Белоруссии оппозиционный журналист Роман Протасевич готовится подать иск к авиакомпании Ryanair.

"Не буду раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair. Также я призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса", - заявил Протасевич в опубликованном в четверг на канале "Системная правозащита" видеообращении.

Над иском работает команда юристов. Протасевич пообещал сообщить детали, как только все будет подготовлено.

Также он выразил надежду, что его заявление будет рассмотрено Советом Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО).

"Потому что я готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов. И эти же доказательства готовы предоставить официальные органы Республики Беларусь, в распоряжении которых это находится", - сказал Протасевич.

Посадка самолета и задержание

23 мая 2021 года в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Были задержаны летевшие этим рейсом один из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега. Протасевич являлся также редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Сапега в видео, снятом правоохранительными органами после задержания, призналась, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

В конце июня 2021 года СК Белоруссии сообщил, что Протасевич и Сапега дают признательные показания и обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Исходя из этого обвиняемым была изменена мера пресечения, их перевели под домашний арест.

29 декабря 2021 года уголовное дело Сапеги передали в суд. Ей инкриминированы, в частности, разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел.