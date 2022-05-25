Китай призывает создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна

Министр иностранных дел Китая Ван И Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что в нынешних условиях необходимо в кратчайшие сроки сформировать "зеленый коридор" для обеспечения экспорта зерна из России и Украины.

"В нынешней ситуации международное сообщество должно содействовать прекращению огня как можно скорее, чтобы обеспечить зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины", - заявил дипломат в беседе в формате видеоконференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Ван И отметил, что "Китай никогда не остается в стороне при решении вопросов, вызывающих озабоченность международного сообщества". Он "готов поддерживать связь со всеми сторонами" и в вопросе экспорта зерна.