Что случилось этой ночью: четверг, 26 мая

Запланированное обсуждение санкций против КНДР в Совбезе ООН и успешное завершение тестового полета Starliner к МКС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Совбез ООН обсудит ужесточение санкций против КНДР из-за пусков баллистических ракет. Соответствующий проект резолюции был внесен Соединенными Штатами. Заседание запланировано во второй половине дня в четверг.

- Прожиточный минимум в РФ после индексации на 10% составит 13 919 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет установлен в размере 15 172 рубля, для пенсионеров - 11 970 рублей, для детей - 13 501 рубль.

- Космический корабль Starliner компании Boeing успешно вернулся на Землю с МКС из второго тестового полета. NASA признало полет успешным и сочло, корабль готов к тестовому полету к МКС с экипажем на борту.

- "Рома" стала первым в истории победителем Лиги конференций УЕФА. В финале футболисты "Ромы" одолели нидерландскую команду "Фейеноорд" - 1:0. на 32-й минуте гол провел полузащитник Николо Дзаньоло.