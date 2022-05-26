На территории "Азовстали" нашли еще несколько украинских военных

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - На территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе нашли еще "пару" украинских военных, они сдались сами, не оказывая сопротивления, заявил "Интерфаксу" в четверг глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он добавил, что "все (пленные из "Азовстали" - ИФ) содержатся на территории ДНР".

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении вывода сдавшихся украинских военных с "Азовстали" и полном контроле над Мариуполем.

В тот же день министерство обороны России опубликовало видеокадры сдачи в плен российской армии последней группы украинских военных, укрывавшихся на комбинате.

21 мая Пушилин заявил, что на "Азовстали" в плен сдались 2439 человек, из них 78 женщин. Он также не исключил, что на комбинате могут оставаться украинские военные.

"У них оставалось достаточное количество продуктов и воды, вооружений тоже хватало. Проблема была в нехватке медикаментов. Не исключаем, что кто-то мог остаться. Будет проведена тщательная проверка, если кто-то решил остаться, он будет выявлен", - сказал он в эфире "Соловьев Live".