В Херсонской области начали создавать полицию по российскому образцу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В находящейся под контролем российских военных Херсонской области начали формировать структуры полиции по примеру российской системы, сообщил "Интерфаксу" замруководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Сейчас структура полиции уже создается. Есть люди, которые занимаются этим вопросом на территории Херсонской области. Но когда конкретно заработает, пока не могу сказать. Она будет подчиняться непосредственно военно-гражданской администрации", - сказал он.

Новую структуру назовут ГУ МВД по Херсонской области.

Ранее в этот же день Стремоусов сообщил, что в области перестала работать украинская система контроля за автотранспортом, а российскую внедрят до конца года и заново создадут базу автовладельцев.