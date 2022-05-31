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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Херсонская область получит коридор для автоперевозок товаров в Крым

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - На границе Херсонской области и Крыма откроют отдельный пропускной пункт для грузовых автомобилей с товарами, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Открывается специальный переход в районе "Чаплынки": "Каланчак" остается пассажирским, и открывается еще один переход для упрощения товаропотока", - сказал он.

По его словам, автомобильный транспорт пока остается основным способом перевозки товаров для региона: "Железнодорожное сообщение мы сейчас настраиваем, пытаемся разобраться с морскими портами".

На севере Крыма расположены пункты пропуска автомобилей и пешеходов "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствовали пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка", которые сейчас не работают. В соцсетях пишут, что на КПП образуются большие очереди, в которых стоят и фуры. Херсонская область сейчас находится под контролем российских войск.

Хроника 24 февраля – 31 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область Кирилл Стремоусов Крым Каланчак Чаплынка
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